Gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenleyen FETÖ'cülere soruşturma
İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında, bazı askeri öğrenciler için gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenlenmesiyle ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında, bazı askeri öğrenciler için gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenlenmesiyle ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.
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