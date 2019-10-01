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İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
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Türkiye

Gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenleyen FETÖ'cülere soruşturma

İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında, bazı askeri öğrenciler için gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenlenmesiyle ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

Hanife Sevinç   | 01.10.2019
Gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenleyen FETÖ'cülere soruşturma

İstanbul

İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında, bazı askeri öğrenciler için gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenlenmesiyle ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

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