Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
TSK: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.
Ankara
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler, Orgeneral Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.