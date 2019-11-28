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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

TSK: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Ömür Melih Üzelce   | 28.11.2019
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Ankara

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler, Orgeneral Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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