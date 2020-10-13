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Türkiye

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

Barış Gündoğan   | 13.10.2020
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim ile bir araya geldi

Ankara

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i askeri törenle karşıladı.

Askeri törenin ardından 2 komutan Genelkurmay Karargahı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.

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