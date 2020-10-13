Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim ile bir araya geldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.
Ankara
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i askeri törenle karşıladı.
Askeri törenin ardından 2 komutan Genelkurmay Karargahı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.