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Genelkurmay Başkanı Güler ile ABD'li mevkidaşı Milley telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile telefonda görüştü.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 12.02.2020
Genelkurmay Başkanı Güler ile ABD'li mevkidaşı Milley telefonda görüştü

Ankara

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Afganistan ve güncel konular ele alındı.

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