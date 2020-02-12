Genelkurmay Başkanı Güler ile ABD'li mevkidaşı Milley telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile telefonda görüştü.
Ankara
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Afganistan ve güncel konular ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.