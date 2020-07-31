Gençlik Projeleri Destek Programı proje destek çağrısı son başvuru tarihi 10 Ağustos'a uzatıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı proje destek çağrısının son başvuru tarihinin 10 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.
İstanbul
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