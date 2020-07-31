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Gençlik Projeleri Destek Programı proje destek çağrısı son başvuru tarihi 10 Ağustos'a uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı proje destek çağrısının son başvuru tarihinin 10 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.

Süha Gür   | 31.07.2020
Gençlik Projeleri Destek Programı proje destek çağrısı son başvuru tarihi 10 Ağustos'a uzatıldı

İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı proje destek çağrısının son başvuru tarihinin 10 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.

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