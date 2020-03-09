Genç istihdamına 17 milyon avro destek
Aile, Bakanı Selçuk, "Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı kapsamında yerel düzeyde NEET'lerin istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefleyen 1 yıllık hibe projelerine toplam 17 milyon avro destek veriyoruz." dedi.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı" kapsamında yerel düzeyde istihdam edilebilirliği artırmayı hedefleyen 1 yıllık hibe projelerine 17 milyon avro destek verdiklerini bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından Avrupa Birliği (AB) eş finansmanıyla yürütülecek "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı" (NEET PRO) hibe çağrısının yayımlandığını belirtti.
"Eğitimlere katılan gençlere günlük cep harçlığı verilmesini amaçlıyoruz"
Bakan Selçuk, 15-29 yaş arası gençlerin hibe projelerinde hedef grup olarak belirlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Kurum ve kuruluşların NEET'lere ulaşarak İŞKUR'a kayıtlı olmalarını sağlamaları, NEET'lerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla mesleki eğitimler, girişimcilik eğitimleri, iş başı eğitim, bilgisayar kullanımı, yabancı dil gibi temel beceri eğitimleri, iletişim, motivasyon, kararlılık gibi sosyal beceri eğitimleri vermeleri, İŞKUR il müdürlükleri ile yakın iş birliği içerisinde gençlere Bireysel Eylem Planları (BEP) hazırlamaları ve gençlere iş arama ödeneği ve taşınma yardımı verilerek aktif iş arama süreçlerinin desteklenmesi, eğitimlere katılan gençlere günlük cep harçlığı verilmesini amaçlıyoruz."
Hibe programının ayrıntılarına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının internet sitesinden "http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr" ulaşılabilecek.
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