Gelinliğini giyen İshak Paşa Sarayı büyülüyor

Fotoğraf: AA/Göksel Cüneyt İğde

AĞRI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı, Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı ve çevresini beyaza bürüdü.

Mimarisi ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin görkemli yapılarından İshak Paşa Sarayı, yağan karla beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İlçe genelinde dünden beri aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı bin 900 rakımlı bir tepeye kurulu olan tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresinde 15 santimetreye ulaştı.

İlçenin 7 kilometre güneydoğusunda yer alan ve her yıl binlerce yerli ile yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi saray, özellikle kış aylarında fotoğraf tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

İshak Paşa Sarayı'nı görmek için İzmir'den Doğubayazıt'a gelen Zinnur Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından saray ve çevresine hayran kaldığını söyledi.

"Sözün bittiği yer bence burası"

Bölgeye ilk defa geldiğini anlatan Yenice, şunları dile getirdi:

"Ben arkadaşlarımla İzmir'den geliyorum. Kar, İshak Paşa Sarayı ve çevresine ayrı güzellik katmış. Sarayın içi de en az dışı kadar güzel. Sarayın karşısında da Ahmed-i Hani Türbesi ve Urartu Kalesi var. Bölgeye gelen herkes mutlaka buraları görmeli. Sözün bittiği yer bence burası. Gerçekten gezilmesi gereken muhteşem bir yer."

Deniz Kılıç da arkadaşlarıyla kışın doğu turu yaptıklarını belirterek, Doğubayazıt'ın tarihi ve kültürel açıdan çok zengin olduğu dile getirdi.

Sarayı ve çevresindeki tarihi yapıları mutlaka herkesin görmesi gerektiğini dile getiren Kılıç, "Özellikle kış mevsiminde pamuk gibi kar örtüsünün sardığı saray ve çevresi muhteşem manzaralar sunuyor." diye konuştu.

Kar yağışı sonrası sarayın avlusunda biriken karların kaldırılması için 7 kişilik saray personelince kar temizleme çalışması başlatıldı.

Muhabir: Göksel Cüneyt İğde