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Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünkü yağışta evden çıkarmak için ikna edemediği kayınpederini kolundan tutarak zorla çıkaran Muazzez Uzunyakup, 3 katlı binanın 5 dakika sonra yıkılması nedeniyle olayın şokunu atlatmaya çalışıyor.

Hakan Burak Altunöz   | 09.07.2020
Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, yaklaşık 35 yıllık binanın zeminine hasar verdi. 

Binadan sesler geldiğini farkeden ve kayınpederi Abdullah Uzunyakup'u uyaran Muazzez Uzunyakup, zeminde suların biriktiğini gördü.

Kayınpederinin evden çıkmak istememesi nedeniyle paniğe kapıldığını anlatan Uzunyakup, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babamla birlikte içerideyken evi su bastı. Evin çökeceğini söyledim babam da 'öyle bir şey olmaz' dedi. Babamı zorla dışarı çıkardım. Çantamı aldım ve 5 dakika sonra bina yıkıldı." dedi.

Olayın etkisinden halen kurtulamadığına işaret eden Uzunyakup, "Allah'ım bizleri çocuklarımıza ve ailemize bağışladı. Binlerce kez şükrediyoruz. Babamı iterek dışarı çıkardım. Çok ağladım ve üstümü başımı yırttım dışarıya çıkmıyor diye. Allah bana o anda bir cesaret verdi." ifadesini kullandı.

Komşularının moral verdiği Uzunyakup, bir yakınlarının evine bıraktıkları kayınpederinin ise sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, mahallenin farklı noktalarında oluşan heyelan nedeniyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yol açma çalışmalarının devam ettiği görüldü.

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