Gece bekçileri '23 Nisan' anısına hazırladıkları 100 yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri, kendi aralarında topladıkları parayla alışveriş yaparak yardım kolileri hazırladı. Bekçiler, ramazan öncesi ilçedeki 100 ihtiyaç sahibi aileye bu kolileri dağıttı.
İstanbul
İstanbul'da "Gece Kartalları" olarak bilinen mahalle ve çarşı bekçileri, "23 Nisan" dolayısıyla 100 yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal yardım kampanyası başlattı.
Kendi aralarında topladıkları parayla alışveriş yapan gece bekçileri, temin ettikleri malzemelerden 100 yardım kolisi oluşturdu. Koliler, ramazan öncesi ilçedeki 100 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.