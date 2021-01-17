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Gaziray sözleşmesi imza töreni 22 Ocak'a ertelendi

Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi'nde 8 elektrikli tren setinin (32 araç) tasarım, temin ve montajı için yapılacak sözleşmenin imza töreni 22 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Enes Duran   | 17.01.2021
Gaziray sözleşmesi imza töreni 22 Ocak'a ertelendi Fotoğraf: Kerem Kocalar/AA

Ankara

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, söz konusu sözleşmenin yarın Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanması planlanıyordu.

İmza töreni, 22 Ocak Cuma günü düzenlenecek.


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