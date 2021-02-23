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Gaziosmanpaşa'da sağlık çalışanını darbeden şüpheli gözaltına alındı

Gaziosmanpaşa Eski Edirne Asfaltı üzerindeki bir tıp merkezinde görevli sağlık çalışanı S.G.'yi darbeden zanlı gözaltına alındı.

Hanife Sevinç   | 23.02.2021
Gaziosmanpaşa'da sağlık çalışanını darbeden şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, kalp ritim bozukluğu şikayetiyle Karadeniz Mahallesi'ndeki tıp merkezine müracaat eden T.T. ve M.B. isimli şahısların, tedavilerinin ardından ayrıldıktan sonra saat 05.30 sıralarında tıp merkezine tekrar geldikleri belirtildi.

Açıklamaya göre, kimlik belgelerini tıp merkezinde unuttuklarını iddia eden zanlılar, kimliklerin kendilerinde olmadığını söyleyen sağlık çalışanı S.G.'yi darbederek olay yerinden uzaklaştı.

Polis olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.B. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, olaya karışan T.T. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

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