Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.10
Dolar
5.38
BIST 100
104,105.20
Altın
1,285.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oluyor
logo
Türkiye

Gaziosmanpaşa'da patlama: 2 yaralı

Gaziosmanpaşa'da bir apartmanın önünde meydana gelen patlamada, kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.

İbrahim Halil Aktürk  | 05.03.2019
Gaziosmanpaşa'da patlama: 2 yaralı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Pazariçi Mahallesi Kaynar Sokak'ta bir apartmanın önünde patlama meydana geldi. Patlamada, kağıt toplayıcısı Selma Altan (57) ile kızı Pınar Altan (27) yaralandı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

İlk incelemede, kağıt toplayıcısı Selma Altan ile kızı Pınar Altan'ın topladıkları malzemeleri, binanın önünde ayrıştırdıkları sırada, salça kutusunda patlama meydana geldiği belirlendi. 

Bomba uzmanlarının olay yerinde incelemesi sürüyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hanoi zirvesi sonrası Kore yarımadasının geleceği
Devrimin 40. yılında İran: Siyasal ve toplumsal dönüşümün seyri
Doğu Avrupa'da Batı-Rusya rekabeti kızışıyor
Netanyahu’nun yargılanması İsrail genel seçimlerini ne kadar etkiler?
Ömer el-Beşir'in tedbirleri Sudan'da gerilimi azaltabilecek mi?

Benzer haberler

'Onları yerin yedi kat dibine gömmek boynumuzun borcudur'

'Onları yerin yedi kat dibine gömmek boynumuzun borcudur'

Polatlı'daki patlama yaralanan Uzman Çavuş şehit oldu

Afrin'de terör saldırısı: 1 ölü, 20 yaralı

Polatlı Sakarya Kışlası'nda eğitim atışı sırasında kaza

Polatlı Sakarya Kışlası'nda eğitim atışı sırasında kaza
İstanbul'da binada patlama: 1 ölü

İstanbul'da binada patlama: 1 ölü
Afganistan'da patlama: 6 ölü

Afganistan'da patlama: 6 ölü