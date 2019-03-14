Gaziantep'teki terör saldırısı davasında 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Terör örgütü DEAŞ'ın Gaziantep'te sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği saldırısına ilişkin davada, 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
Kayseri
Terör örgütü DEAŞ'ın Gaziantep'te sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği saldırısına ilişkin davada, 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
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