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Türkiye

Gaziantep'teki terör saldırısı davasında 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Terör örgütü DEAŞ'ın Gaziantep'te sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği saldırısına ilişkin davada, 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Ramazan Kaya   | 14.03.2019
Gaziantep'teki terör saldırısı davasında 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri

Terör örgütü DEAŞ'ın Gaziantep'te sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği saldırısına ilişkin davada, 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

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