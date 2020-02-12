Euro
6.59
Dolar
6.05
BIST 100
120,048.70
Altın
1,568.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adsız Günebakan   | 12.02.2020
Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kent merkezi ile Nizip ve İslahiye ilçelerinde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs küresel ekonominin yeni 'Siyah Kuğu’su' mu?
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor
Afrika'da küresel rekabet kızışıyor
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı

Benzer haberler

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'de PKK'lı teröristlere ait lav silahı ele geçirildi

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına operasyon

PKK'lı terörist 'piyon olarak kullanıldıklarını anlayınca' teslim olmuş

PKK'lı terörist 'piyon olarak kullanıldıklarını anlayınca' teslim olmuş