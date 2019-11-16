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Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendise ulaşıldı

Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saattir aranan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'a yaralı olarak ulaşıldı.

Mehmet Akif Parlak   | 16.11.2019
Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendise ulaşıldı

Gaziantep

Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan, yaklaşık 33 saatin ardından yaralı olarak bulundu.

Önceki gün 15.42'de meydana gelen olay sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 33'üncü saatinde sonuca ulaşıldı.

Olayın ilk anından bu yana aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmaları kapsamında, çöken iskele nedeniyle oluşan büyük tahta yığını ekipler tarafından tahliye edildi. 

Bu gece saatlerinde ise çevredeki tüm sesler durdurularak, ortam dinlemesi yapıldı.

İnşaat içerisindeki bir bölgeden ses alan ekipler yoğunlaştıkları alanda, büyük tahta parçalarının arasındaki Korkut Küçükcan'a ulaştı.

Yaralı olduğu belirlenen inşaat mühendisine ilk müdahale, bulunduğu yerde yapıldı.

Daha sonra sedyeye alınan ve elden ele taşınarak inşaat girişindeki ambulansa getirilen Küçükcan, hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, Küçükcan'ın tahliyesi sırasında, çalışmalarda yer alan ekipler büyük sevinç gösterisinde bulundu.

İnşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın ailesi ve yakınları da mutluluk gözyaşı döktü.

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