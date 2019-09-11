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Gaziantep'te 10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 10 bin büyükbaş hayvan ve 30 bin ton samanın bulunduğu çiftlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

11.09.2019
Gaziantep'te 10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın

Gaziantep

Gaziantep'te, Nizip-Karkamış yolu Doğrular Mahallesi yakınlarında bulunan büyük bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Saman balyalarına sıçrayan yangın, kısa sürede büyüdü. Gaziantep ve ilçelerinden gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

10 bin büyükbaş hayvan ve 30 bin ton samanın bulunduğu çiftlikte yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşı tedbir alındı.

Bu arada Nizip Belediye başkanı Mehmet Sarı da yangının meydana geldiği çiftlikte incelemede bulundu.

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