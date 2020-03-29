Euro
7.18
Dolar
6.46
BIST 100
88,322.86
Altın
1,623.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Gaziantep’te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu

Gaziantep'te, öğrenci değişim programı kapsamında Avrupa'dan döndükleri için yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle gözlem altında tutulan 13 kişi, sürenin dolmasının ardından ailelerine kavuştu.

Zekeriye Şimşek   | 29.03.2020
Gaziantep’te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu Fotoğraf: Zekeriye Şimşek/AA

Gaziantep

İslahiye Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Hasta ve Yaşlı Bakımı bölümünde eğitim gören 11 öğrenci ile 1 öğretmen ve 1 görevli, Almanya ve Belçika'daki öğrenci değişim programından dönüşlerinde okulun yurduna yerleştirildi. 

Yurtta kaldıkları 14 gün boyunca gözetim altında tutulan grubun düzenli olarak ateşleri ölçülüp, sağlık kontrolleri yapıldı.

Sağlık ekipleri tarafından son kontrolleri yapılan gruptakiler, tedbir amaçlı tutuldukları yurttan ayrıldı.

Yurdun önünde bekleyen aileler ise gözlem süresi dolan çocuklarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Bölgeden ayrılan gruptakiler vatandaşlara "Evde kal" mesajı verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY iç hat seferlerinde 'yan koltuk boş uygulaması' yapılacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
'ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 100 ila 200 bin arasında olabilir'
Burkina Faso'da Kovid-19'a yakalanan bakan sayısı 6'ya çıktı
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle yoğun bakım yatak kapasitesinin artırılması çağrısı

Benzer haberler

Gaziantep’te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu

Gaziantep’te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu

Piknik alanları, deniz kıyısında balık tutmak, spor ve yürüyüş yasaklandı

Gümüşhane'de yurt dışından gelenlerin ev karantina süresi 5 gün uzatıldı

Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alındı

Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alındı
Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştırıldı

Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştırıldı
590 yıllık imarethanede bu kez evden çıkamayanlar için aş kaynıyor

590 yıllık imarethanede bu kez evden çıkamayanlar için aş kaynıyor