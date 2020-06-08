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Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 24'ü emniyet personeli olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mehmet Akif Parlak   | 08.06.2020
Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Gaziantep

Gaziantep merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 24'ü emniyet personeli olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, terör örgütünün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen 24'ü aktif görevde olan emniyet personeli olmak üzere ihraç olmuş veya istifa etmiş emniyet görevlisi ile başarısız polis okulu öğrencilerinin de aralarında bulunduğu toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Karar sonrası Gaziantep merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığı aktarıldı. 


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