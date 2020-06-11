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Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi

"Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Yıldız adliyeye sevk edildi.

İsmet Karakaş,Tanju Özkaya   | 11.06.2020
Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında 8 Haziran'da gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile bir astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanacak.

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