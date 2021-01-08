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Gara ve Avaşin bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Zafer Çakmak   | 08.01.2021
Gara ve Avaşin bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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