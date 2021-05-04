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Fuat Oktay, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanını kabul etti

Abdullah Yasin Güler   | 04.05.2021
Fuat Oktay, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanını kabul etti Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş / AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin patent ve markalaşma alanında geldiği noktaya ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Kovid-19 ile mücadele kapsamında geliştirme ve üretim çalışmaları devam eden yerli aşı, ilaçlar, tıbbi cihazların patent süreçleri ile yapılabilecek iyileştirmeler de ele alındı.

Fuat Oktay, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı da kabul etti.

Oktay, kabulde Türk dili ve lehçelerinin konuşulduğu ülkeler, bölgeler ve buralarla coğrafi, tarihi ve kültürel ortaklıkları bulunan yerlerdeki kent ve kent yönetimiyle ilgili çalışmalar yapmak amacıyla kurulan ve 30 ülkeden 1183 üyesi bulunan TDBB tarafından gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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