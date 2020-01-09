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Fuat Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

Kabulde, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki eğitim ve yükseköğretimdeki mevcut durum değerlendirilerek atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ahmet Sertan Usul   | 09.01.2020
Fuat Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat süren kabulde, eğitim alanındaki iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki eğitim ve yükseköğretimdeki mevcut durum değerlendirilerek, atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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