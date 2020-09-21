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Türkiye

FSM Köprüsü 'alzaymır günü'nde mor ışıkla aydınlatılacak

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'nde hastalığın farkındalık rengi olan mor ışıkla aydınlatılacak.

Halil Şahin   | 21.09.2020
FSM Köprüsü 'alzaymır günü'nde mor ışıkla aydınlatılacak

İzmir

Alzheimer Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, AA muhabirine, alzaymır hastalığının bellek yitimi, dikkatte bozulma, gündelik işleri yapmada güçlük, lisan fonksiyonlarında ve görsel alansal yeteneklerde bozulma ile seyreden bir hastalık olduğunu belirtti.

Alzaymırın kişinin günlük yaşam aktivitelerini önemli ölçüde kısıtladığını belirten Işık, "Halen dünyada 45-50 milyon alzaymır hastası olduğu tahmin edilmektedir ve bu sayının giderek artacağı öngörülmektedir. Bu artış ülkemize projekte edildiğinde, sayının Türkiye'de daha fazla hissedileceği düşünülmektedir." diye konuştu.

Hastalığın erken ve doğru olarak belirlenmesinin çok önem arz ettiğini vurgulayan Işık, alzaymırda iyileştirici yöntemler uyguladıklarını belirtti.

21 Eylül Dünya Alzaymır Günü kapsamında farkındalığı artırmak için etkinlikler yaptıklarını anlatan Işık, şunları kaydetti:

"Alzheimer Vakfı öncülüğünde ve Geriatrik Bilimler Derneği katkısıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bu hastalığın temsili rengi olan mor renk ile bir gün süreyle aydınlatılacak. Ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, 'Zamanın Çizgileri' adlı fotoğraf sergisi açılışını yaptık. Sergi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne kadar ziyaretçilerine açık olacaktır."

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