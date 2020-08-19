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Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 19.08.2020
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Erdoğan'a güven mektubu sundu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Magro, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Magro'nun eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.


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