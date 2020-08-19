Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Magro, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Magro'nun eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
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