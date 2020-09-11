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Türkiye

Fırtına Vadisi'nde izinsiz kurulan salıncaklar kaldırıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi üzerinde izinsiz kurulan salıncakların yıkımı gerçekleştirildi.

Fikret Delal   | 11.09.2020
Fırtına Vadisi'nde izinsiz kurulan salıncaklar kaldırıldı

Rize

Valilikten yapılan açıklamada, Çamlıhemşin ilçesinde 1987'de Bakanlar Kurulu kararıyla "turizm merkezi" ilan edilen Ayder Yaylası'nın, 1994'te Milli Park, 1998'de ise doğal sit alanı ilan edilerek korumaya alındığı belirtildi.

Ayder Yaylası ve Fırtına Vadisi üzerinde hiçbir kaçak yapıya müsaade edilmeyeceğinin defalarca kamuoyuna aktarıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu koruma kararlarına rağmen, Behice köyü Fırtına Deresi üzerine kaçak olarak inşa edilen salıncakların, Çamlıhemşin Kaymakamlığınca alınan kararla yıkımları gerçekleştirildi. Hiçbir can güvenliği alınmadan inşa edilen ve bölgede trafik güvenliğini de tehlikeye sokan salıncakların kaldırılması için Çamlıhemşin Kaymakamlığınca salıncak sahiplerine yapılan tebligatla 7 gün süre tanındı. İlgili kişilere tanınan sürenin tamamlanmasının ardından, izinsiz şekilde inşa edilen ve çevre güvenliği açısından risk oluşturan salıncakların, Gecekondu Kanunu hükümleri doğrultusunda alınan kararla 10 Eylül tarihi itibarıyla yıkımı gerçekleştirildi."

Açıklamada, daha önce de Ayder Yaylası'nda kaçak yapılan, ziyaretçilerin can güvenliğini tehlikeye sokmanın yanı sıra görüntü kirliliği oluşturan salıncakların yıkımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihale gerçekleştirildiği anımsatılarak, "İhale sonrasında kaçak ve ruhsatsız yapılan salıncaklarla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından gerekli çalışmalar gerçekleştirilmişti." ifadesine yer verildi.

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