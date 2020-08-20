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Fırkateyn ve korvetlerin 'Oruç Reis'i koruma görevi kararlılıkla sürüyor

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 20.08.2020
Fırkateyn ve korvetlerin 'Oruç Reis'i koruma görevi kararlılıkla sürüyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir."

Paylaşımda, Oruç Reis gemisine refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının fotoğrafları da yer aldı.

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