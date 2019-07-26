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Fırat'ta su seviyesinin yükselmesi kıyıda çökmelere neden oldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın önleme duvarında ve yürüyüş yolunda çökmeler oluştu.

Salih Darıcı   | 26.07.2019
Fırat'ta su seviyesinin yükselmesi kıyıda çökmelere neden oldu

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın önleme duvarında ve yürüyüş yolunda çökmeler meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Atatürk Barajı'nın dolusavakları açılarak, fazla su deşarj edilmeye başlandı.

Bu nedenle Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde yükselen su, sahilde bulunan yürüyüş yolunda ve taşkın önleme duvarında yer yer çökmelere neden oldu.

Belediye ekipleri, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevreye uyarı pankartları asarak, bu alanı güvenlik şeritleriyle kapattı.

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