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Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Suriye'de Fırat'ın doğusunda icra edilecek ilk müşterek kara devriye faaliyeti yapılıyor
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Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine başladı.

Rauf Maltaş   | 08.09.2019
Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı

Şanlıurfa

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine başladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusunda Türk bayraklı 6 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek diğer tarafta bekleyen ABD askeri konvoyuyla buluştu.

TSK ve ABD unsurları, sınırdan Telabyad kırsalında güneye doğru hareket etti. Devriye faaliyetine helikopterle hava desteği de verilmeye başlandı. Sınır hattındaki hava ve kara hareketliliği sürüyor.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

Devriyenin öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.


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