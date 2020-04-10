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Türkiye

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Enes Kaplan   | 10.04.2020
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.


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