Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde toplam 6 terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li olmak üzere, 6 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
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Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4 , Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/FdT8tapCzM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 18, 2020