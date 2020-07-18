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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde toplam 6 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li olmak üzere, 6 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Buket Güven   | 18.07.2020
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde toplam 6 terörist gözaltına alındı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

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