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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 07.04.2020
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." 


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