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Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 31.05.2021
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu." ifadeleri kullanıldı.

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