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Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 26.03.2020
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

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