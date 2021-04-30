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Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 30.04.2021
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

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