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Türkiye

Fırat Kalkanı bölgesinde YPG/PKK üyesi bir kişi yakalandı

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus kentinde terör örgütü YPG/PKK üyesi bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Mehmet Akif Parlak   | 30.09.2020
Fırat Kalkanı bölgesinde YPG/PKK üyesi bir kişi yakalandı

Gaziantep

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus kentinde terör örgütü YPG/PKK üyesi bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus kentinde yerel kolluk birimlerince terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen bir kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, zanlının yerel adli makamlarca gözaltına alındığı kaydedildi.


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