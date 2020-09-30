Fırat Kalkanı bölgesinde YPG/PKK üyesi bir kişi yakalandı
Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus kentinde terör örgütü YPG/PKK üyesi bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Gaziantep
Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus kentinde terör örgütü YPG/PKK üyesi bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus kentinde yerel kolluk birimlerince terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen bir kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, zanlının yerel adli makamlarca gözaltına alındığı kaydedildi.
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