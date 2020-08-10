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Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Esin Işık   | 10.08.2020
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların terör örgütlerine geçit vermediği belirtildi.

Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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