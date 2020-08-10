Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların terör örgütlerine geçit vermediği belirtildi.
Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/UMPDdmcfZt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2020
Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.