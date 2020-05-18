Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 PKK/YPG'li terörist Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulundu.
Teröristler, komandolarca etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.