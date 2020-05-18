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Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Özcan Yıldırım   | 18.05.2020
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 PKK/YPG'li terörist Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulundu. 

Teröristler, komandolarca etkisiz hale getirildi.

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