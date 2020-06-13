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Firari gazeteci Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve eşine ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım devam ediyor.

Ali Ballı   | 13.06.2020
Firari gazeteci Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu Fotoğraf: Ali Ballı / AA

Muğla

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrolde, imara aykırılık ve hazine arazisini işgal ettiği belirlenen Kumbahçe Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'taki lüks villada, belediye ekiplerinin gözetiminde özel bir inşaat firmasına bağlı işçilerce yıkım gerçekleştiriliyor. 

Villanın hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler de büyük ölçüde yıkıldı. Yıkım anları, havadan görüntülendi.

Öte yandan tahliye için 15 gün süre verilen villada, 11 Haziran'da Bodrum Belediyesi ile Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı öğrenildi.

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