Euro
7.71
Dolar
6.80
BIST 100
109,236.50
Altın
1,716.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İngiltere’de köle taciri Robert Milligan'ın heykelİ yerinden kaldırılıyor
logo
Türkiye

Firari Can Dündar'ın villasının kaçak bölümündeki yıkım devam ediyor

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve eşine ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım sürüyor.

Ali Ballı   | 09.06.2020
Firari Can Dündar'ın villasının kaçak bölümündeki yıkım devam ediyor Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrolde, imara aykırılık ve hazine arazisini işgal ettiği belirlenen Kumbahçe Mahallesi Manastırardı mevkisindeki deniz manzaralı lüks villada, belediye ekiplerinin gözetiminde özel bir inşaat firmasına bağlı işçilerce yıkım gerçekleştiriliyor.

Havadan da görüntülenen çalışmalarda, yıkımın hazine arazisindeki havuz, etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve bahçeden oluşan 188 metrekarelik alanda devam ettiği görülüyor.

Mülk sahibine tahliye için 15 gün süre verilmiş, villadaki imara aykırılıkların ve hazine işgalinin 11 Haziran'a kadar sonlandırılması gerektiği tebliğ edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 144 bin 598 oldu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bini geçti
İspanya'da son iki gündür Kovid-19'dan yeni ölüm rapor edilmedi
İngiltere'de hükümetin açıkladığı Kovid-19 ölü sayısını İstatistik Kurumu 10 bin artırdı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 113 bin 125'e yükseldi

Benzer haberler

Firari Can Dündar'ın villasının kaçak bölümündeki yıkım devam ediyor

Firari Can Dündar'ın villasının kaçak bölümündeki yıkım devam ediyor

'Bodrum'a son 10 günde 500 bin aracın geldiği bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır'

Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 41 sığınmacı kurtarıldı

Firari gazeteci Can Dündar'ın Bodrum'daki villasının kaçak bölümünde yıkım başladı

Firari gazeteci Can Dündar'ın Bodrum'daki villasının kaçak bölümünde yıkım başladı
Oyuncu Fatma Girik: Bu süreci de birlikte atlatacağız

Oyuncu Fatma Girik: Bu süreci de birlikte atlatacağız
Muğla'nın sahillerinde sosyal mesafeli "deniz ve güneş keyfi" dönemi

Muğla'nın sahillerinde sosyal mesafeli "deniz ve güneş keyfi" dönemi