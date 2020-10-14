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Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Terter kentinde sivillere yönelik saldırıları takip eden Azerbaycan TV (Az Tv) ekibini hedef aldı
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Firari Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yargılanan firari sanık Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi.

Muhammed Enes Can   | 14.10.2020
Firari Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yargılanan firari sanık Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi.

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