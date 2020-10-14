Firari Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yargılanan firari sanık Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yargılanan firari sanık Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi.
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