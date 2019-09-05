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Fındık alım ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, fındık alım ödemelerine başlandığını belirterek, "700 üreticimizin hesabına 11,2 milyon lira yatırıldı." ifadesini kullandı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 05.09.2019
Fındık alım ödemeleri başladı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık alım ödemelerine başlandığını belirterek, "700 üreticimizin hesabına 11,2 milyon lira yatırıldı." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, fındık alım ödemelerine başladıklarını bildirdi. Pakdemirli şunları kaydetti:

"Alım döneminin ilk 10 gününde Toprak Mahsülleri Ofisi'mize mahsüllerini teslim eden 700 üreticimizin hesabına 11,2 milyon lira yatırıldı. Üreticilerimiz yarından itibaren paralarını tahsil edebilir. Hayırlı ve bereketli olsun."



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