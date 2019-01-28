Film gibi operasyonla rekor uyuşturucuyu ele geçirdiler

Erzurum'da bir tırda ele geçirilen ve Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük miktar" olan 1 ton 535 kilogram eroin, polisin sıkı takibi ve planlı operasyonu sonucu ele geçirildi.

ERZURUM - Tuncay Bekar-Fahrettin Gök

Erzurum'da bir tırda ele geçirilen ve Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük miktar" olan 1 ton 535 kilogram eroin ile olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, polisin İran sınırından İstanbul'a kadar uzanan film gibi operasyonuyla yakalandı.

Erzincan-Erzurum kara yolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Ocak 2019 tarihinde durdurulan ve İran'dan İstanbul'a giden tırda ele geçirilen 1 ton 535 eroine ilişkin soruşturma Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.

Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin yakalandığı olayda Türk polisinin uyuşturucu tacirlerini adım adım takip ve detaylı planlanmış bir operasyonla yakaladığı ortaya çıktı.

Operasyon öncesi uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu bir şebekenin tır ile yüklü miktarda uyuşturucu nakledeceğini belirleyen ekipler, İran'dan Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden Ağrı'ya giren Ş.D. idaresindeki İstanbul plakalı bir tırı takibe aldı.

Operasyon noktasına kadar takip edildi

Bu andan itibaren tırı takibe alan polis Ağrı üzerinden Erzurum'a ulaşıp İstanbul'a gitmek için ilerleyen tırın geçiş güzergahı olan Ağrı-Erzurum kara yolunda zırhlı araçlardaki özel harekat polislerinin de desteğinde önlem aldı.

Polislerden habersiz olarak aynı yolda ilerleyişini sürdüren tır ise bir süre sonra Erzurum'a geldi.

Söz konusu yolda polislerce sürücüye durum fark ettirilmeden takibine devam edilen tır bir süre sonra Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale uygulama noktasına ulaştı.

Burada önceden gerekli tedbirleri alan Narkotik polisi, tırı durdurup dorsesinde golden cinsi "Çapkın" isimli deneyimli narkotik dedektör köpeği ile detaylı arama yaptı.

Aramada, 17 büyük hurç çuvala konulan ve mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına gizlenen 25 bin 834 parça halinde 1 ton 535 kilogram eroin ele geçiren polis, sürücü Ş.D'yi gözaltına aldı.

Tır hiç yakalanmamış gibi İstanbul'a götürüldü

Tır sürücüsünün yakalanması sonrası operasyonu genişletip uyuşturucunun sahipleri ve şebekenin elebaşına ulaşmak isteyen polis, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde deneyimli narkotik polislerinden oluşan özel bir ekip oluşturdu.

Diğer ekipler de bu süreçte tırda ele geçirilen eroini vinç yardımıyla tırdan indirip bir kamyona yükleyip yine sıkı tedbirler eşliğinde incelenmek üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Özel ekip de şebeke elebaşılarına ulaşmak için Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının bilgisi dahilinde İstanbul'da operasyon yapmak için harekete geçti.

Bu çerçevede eroinin boşaltıldığı tır, hiç yakalanmamış gibi polislerce İstanbul'a götürüldü.

Burada uyuşturucuyu teslim almak için buluşma noktasına gelen ve organizatör oldukları anlaşılan H.K. ile S.Ö. İstanbul ve Erzurum narkotik polisinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Bu sırada Almanya'ya kaçmak isteyen şebekenin elebaşı M.Z.F. de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmek isterken gözaltına alındı.

Zanlılardan S.Ö'nün aracında yapılan aramada da suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avroya el konuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonu bizzat takip etti

Sıkı bir takip sonucu şebekenin elebaşı ve organizatörlerini de yakalamayı başaran polis İstanbul'da yakalanan söz konusu 3 zanlıyı, İçişleri Bakanlığının tahsis ettiği özel jet ile gece saatlerinde Erzurum Havalimanı'na getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bizzat takip ettiği operasyonda, sıkı güvenlik tedbirleri altında jetten indirilip sivil polis otomobiline konulan zanlılar, zırhlı araçlar desteğindeki özel harekat polislerinin de eşliğinde emniyete getirilerek sorguya alındı.

Bu kişiler ile tırın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu Avrupa'ya gidiyordu

İran'dan Türkiye'ye sokulan tırdaki uyuşturucunun Erzurum üzerinden İstanbul'a ulaştırılıp Avrupa ülkelerine gönderilerek piyasaya sürülmek istendiği öğrenildi.

Cumhuriyet tarihinin tek seferde yakalanan en büyük eroininin ele geçirildiği operasyona katılan ekiplerin Erzurum ve İstanbul ayağındaki çalışmalar nedeniyle günlerce evlerine gitmeyip operasyonu başarıyla sonuçlandırdıkları kaydedildi.