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Filipinler Devlet Başkanı: Uyuşturucu savaşındaki yargısız infazlar, suçlular arasındaki çatışmalardı

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, göreve geldiğinden bu yana yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında "yargısız infaz" olduğundan şüphelenilen ölümlerin, suçlular arasındaki çıkar çatışmalarının sonucu olduğunu savundu.

Emre Aytekin   | 06.10.2020
Filipinler Devlet Başkanı: Uyuşturucu savaşındaki yargısız infazlar, suçlular arasındaki çatışmalardı

Ankara

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, televizyonda yaptığı konuşmada, operasyonlarla ilgili yapılan eleştirilerin ardından kendisinin konuyu gayriresmi olarak soruşturduğunu belirterek soruşturma sonunda bazı uyuşturucu çetelerinin, polisin müdahalesini fırsat bilerek diğer satıcılardan para ve uyuşturucu çalmak için onları öldürdüğünün anlaşıldığını dile getirdi.

Polis ve güvenlik görevlileriyle ilgili yargısız infaz iddialarına doğrudan değinmeyen Duterte, "Biliyorum, ister sevin ister sevmeyin, burada bir savaş var. Ölümleri durduramayız, ne suçluların, ne de asker ve polislerimizin." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kanun dışına çıkan bazı polislerin operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuları satarak menfaat elde etmeye çalıştığı durumların da görüldüğüne dikkati çeken Duterte, mahkemelerden operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucunun küçük bir bölümünü delil olarak saklanıp gerisinin imha edilmesine izin vermesini istedi.

Duterte'nin 2016'da göreve geldiğinden bu yana yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında bugüne dek 5 bin 800'den fazla şüpheli öldürüldü, yaklaşık 256 bin şüpheli gözaltına alındı.

İnsan hakları savunucuları ölümlerin çoğunun "yargısız infaz" niteliğinde olduğunu iddia ederken, Duterte ve diğer yetkililer, yalnızca güvenlik güçlerine silahla mukavemet gösteren şüphelilerin öldürüldüğünü savunuyor. Hükümet, Batılı devletlerin olası insan hakları ihlallerine ilişkin bağımsız soruşturma başlatılması taleplerini, bunun ülkenin "iç işleri" olduğu gerekçesiyle reddediyor.

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