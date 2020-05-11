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Fildişi Sahilleri ile Liberya'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla İstanbul'a getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fildişi Sahilleri ile Liberya'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul'a geldi.

İzzet Taşkıran,Kenan Irtak   | 11.05.2020
Fildişi Sahilleri ile Liberya'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla İstanbul'a getirildi Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

Tahliye çalışmaları çerçevesinde, Fildişi Sahilleri ile Liberya'da yaşayan Türk vatandaşlarını yurda getiren THY'ye ait uçak, saat 00.40'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin yaptığı rutin kontrolün ardından otobüslere yönlendirildi.

Yolcular, karantinaya alınacakları Çanakkale ve Düzce'deki yurtlara gönderilecek.

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