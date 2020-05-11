Fildişi Sahilleri ile Liberya'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla İstanbul'a getirildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fildişi Sahilleri ile Liberya'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul'a geldi.
İstanbul
Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.
Tahliye çalışmaları çerçevesinde, Fildişi Sahilleri ile Liberya'da yaşayan Türk vatandaşlarını yurda getiren THY'ye ait uçak, saat 00.40'da İstanbul Havalimanı'na indi.
Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin yaptığı rutin kontrolün ardından otobüslere yönlendirildi.
Yolcular, karantinaya alınacakları Çanakkale ve Düzce'deki yurtlara gönderilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.