Euro
9.22
Dolar
7.85
BIST 100
1,153.71
Altın
1,895.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

FETÖ'ye yönelik sınav soruşturmasında 8 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik 2009 polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 8 kişi için gözaltı kararı verdi.

Barış Kılıç,Cankut Taşdan   | 07.10.2020
FETÖ'ye yönelik sınav soruşturmasında 8 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2009'daki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ile iltisaklı olup sınav öncesinde soruları ele geçirerek komiser yardımcısı oldukları ve bu şekilde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarını işledikleri şüphesiyle 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, şüphelilerden 5'inin şu ana kadar gözaltına alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 36 milyonu aştı
YÖK üniversite kampüslerindeki Kovid-19 tedbirlerine yönelik hijyen kriterlerini belirledi
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 986 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Afrika'da 15 noktada Kovid-19 aşı denemesi yapılıyor

Benzer haberler

Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'ye yönelik sınav soruşturmasında 8 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması itiraflarla çözülüyor

FETÖ'nün 2013 idari yargı sınavı usulsüzlüğüne operasyon: 18 gözaltı

FETÖ'nün 2013 idari yargı sınavı usulsüzlüğüne operasyon: 18 gözaltı
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 11'i tutuklandı

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 11'i tutuklandı