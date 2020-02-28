FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon: 57 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 57 zanlı gözaltına alındı.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversite yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 57 zanlı yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.