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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 33 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf asker 44 şüpheliden 33'ü yakalandı.

Halil Demir   | 09.06.2020
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 33 gözaltı

İstanbul
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf asker 44 şüpheliden 33'ü yakalandı.

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