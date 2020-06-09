FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 33 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf asker 44 şüpheliden 33'ü yakalandı.
İstanbul
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