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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 137 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 153 şüpheliden 137'si tutuklandı.

Murat Kaya   | 30.04.2019
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 137 şüpheli tutuklandı

İstanbul

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 153 şüpheliden 137'si tutuklandı.

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