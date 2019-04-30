FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 137 şüpheli tutuklandı
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 153 şüpheliden 137'si tutuklandı.
İstanbul
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 153 şüpheliden 137'si tutuklandı.
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