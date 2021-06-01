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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Hava ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görev yapmış 19 personel, kapatılan askeri okul öğrencisi 32 kişi ile 9 sivil mahrem imamın da bulunduğu 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başak Akbulut Yazar   | 01.06.2021
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Hava ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görev yapmış 19 personel, kapatılan askeri okul öğrencisi 32 kişi ile 9 sivil mahrem imamın da aralarında bulunduğu 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişim modeli ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve haklarında örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan Hava ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında çalışmış 19 şüpheli tespit edildi.

Soruşturmada ayrıca haklarında benzer delillerin yanı sıra örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için sınavlarda kullanılan kodlama sistemini bilen askeri okul öğrencisi 32 şüpheli ile FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan 9 sivil mahrem imam belirlendi.

Savcılıkça, tespit edilen toplam 60 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlattı.



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