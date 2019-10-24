Euro
6.43
Dolar
5.77
BIST 100
100,469.90
Altın
1,492.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
2020 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
logo
Türkiye

FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı ve 15 şüpheli adliyeye gönderildi

İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında örgütün sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt'un da bulunduğu 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mustafa Güngör   | 24.10.2019
FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı ve 15 şüpheli adliyeye gönderildi Fotoğraf: Mustafa Güngör / AA

İzmir

İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında örgütün sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt'un da bulunduğu 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kentte dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen ve örgütün sözde üst yöneticisi Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt ile iki polis memuru ve meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının aralarında bulunduğu 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

ByLock kullanıcısı olduğu, eşinin de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu belirlenen Zehra Bozkurt'un ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Olay

İzmir merkezli 4 ilde dün FETÖ'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 zanlıdan, aralarında iki polis memuru ile meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da bulunduğu 16'sı gözaltına alınmıştı.

Yakalanan zanlılardan biri olan Zehra Bozkurt'un, örgütün sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor
Körfez’in Barış Pınarı tepkisi acziyetini perdeliyor
Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı

Benzer haberler

İbrahim Okur'a 'FETÖ yöneticiliğinden' hapis istemi

İbrahim Okur'a 'FETÖ yöneticiliğinden' hapis istemi

FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı ve 15 şüpheli adliyeye gönderildi

FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesine etkin pişmanlık indirimi

Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
FETÖ'nün hücre evleri soruşturmasında 41 gözaltı kararı

FETÖ'nün hücre evleri soruşturmasında 41 gözaltı kararı